Xavier Pincemin : de la gastronomie au hip-hop

Jusqu'au 4 octobre et pendant 15 jours, Xavier Pincemin, gagnant de Top Chef en 2016, a tenu son restaurant éphémère (F)EAT, à Paris. Tout comme un featuring, une collaboration, il mélange la cuisine gastronomique à la street food et au monde du hip-hop et des rappeurs. "Le concept, c'est que tu viens dîner, et une fois que tu as fini de bien manger, on va kiffer. On descend, et c'est là où il y aura plein d'artistes, on a un artiste chaque soir, qui vient, et ils vont faire un showcase, sauf que ce n'est pas un showcase comme partout, c'est que c'est vraiment très proche des clients", décrit le chef.

"On a mis les résa sur Instagram et en moins de 24h, on a fait sold out, direct, 15 jours de restaurant, blindé, 90 couverts par jour, que le soir. (…) Les gens sont grave contents de la cuisine, ils ne viennent pas que parce qu'il y a des rappeurs, c'est ça qui est cool. Ils viennent parce qu'il y a la cuisine. (…) T'as tous les styles, t'as vu il y a des darons, y a des plus jeunes et tout. C'est ça qui est stylé. C'est le début, on verra après dans quelques années, mais on est les premiers à créer ce genre de concept sur Paname", explique Xavier Pincemin.