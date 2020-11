7 questions très simples sur la transidentité

Sept questions sur la transidentité à Jade

Jade est une fille transgenre. Elle s’est fait un nom sur l’application TikTok. Pour Brut, elle répond aux questions qu’on lui pose le plus souvent.

Ça prend combien de temps pour changer de sexe ?

Il s’agit d’un long processus, d’après les explications de Jade. Il faut consulter des psychiatres, des endocrinologues et des chirurgiens. Le psychiatre, par exemple, certifie une dysphorie de genre.

« La dysphorie de genre, c’est le fait d'être en mal-être entre son sexe et son genre. Par exemple, moi, quand je suis née, j’avais un sexe masculin mais un genre féminin. Du coup, il y a eu une dysphorie », raconte-t-elle.

En quoi consiste l’opération de changement de sexe ?

« Ils réutilisent le pénis qu’on avait avant et ils en font un vagin totalement identique à celui des autres filles. Le vagin est fonctionnel à tous les niveaux : il y a un clitoris, il y a la cavité vaginale, il y a l'urètre pour faire pipi, il y a les grandes lèvres, les petites lèvres… Tout est pareil. Et au niveau de la sensation, donc du plaisir, c’est pareil : il y a tous les plaisirs », affirme Jade.

L’opération est-elle remboursée ?

« Quand on est transgenre, on a la chance d’avoir l’ALD 3. C’est une affection longue durée qui est accordée aux personnes transgenres et qui prend en charge l’entièreté de nos frais liés à notre transition. »

C’est le chirurgien qui délivre un devis. Le document est ensuite envoyé à la Sécurité sociale. Si l’organisme ne fait aucun retour, alors le dossier est accepté et tout est pris en charge.

On dit transsexuelle ou transgenre ?

« On dit transgenre. Le terme transexuel, c’est un terme qui ne se dit plus depuis longtemps », indique Jade. Le terme « transsexuel » désignerait une soi-disant maladie : le transsexualisme.

« Mais la transidentité n’a rien à voir avec la sexualité. On ne devient pas physiquement des femmes ou physiquement des hommes pour la sexualité, mais pour notre genre. On naît avec un corps de garçon, mais on naît de genre féminin ou masculin, c’est totalement différent », précise-t-elle.

C’est quoi, un deadname ?

« En général, on ne demande pas le deadname d’une personne transgenre parce que c’est très irrespectueux et ça ramène souvent à une période très douloureuse », explique Jade.

En l’occurrence, son deadname est le prénom masculin qu’elle portait auparavant. Aujourd’hui, Jade ne le donne plus. Elle a fait ce choix parce que des personnes s’en servaient à son encontre, dans la rue ou dans sa ville, pour la désigner.

Est-ce que tu comptes changer ta voix ?

Il s’agit de la question la plus fréquemment posée à Jade. « J'aimerais bien, vraiment. Et c’est un de mes plus gros complexes. Seulement, en France, ou même ailleurs, pour changer sa voix, c’est très compliqué », assure-t-elle.

Une opération existe, mais les résultats sont très aléatoires. Les personnes l’ayant subie ressortent avec une voix « de robot » ou « *très mielleuse ». Il est aussi possible qu’il n’y ait aucun changement après l’opération.

La tiktokeuse compte pour sa part prendre des cours d’orthophonie. Grâce à des exercices, elle va travailler la féminisation de sa voix. Cela lui évitera, notamment, une cicatrice au niveau du cou.

Et du coup, il y a quoi sur ta carte d’identité ?

Sur sa carte d’identité figurent trois prénoms : Jade, Diane et Julie, ainsi que son sexe : féminin. « Pour le changer, c’est très simple. Enfin c’est très long, mais c’est très simple. ».

Il faut d’abord monter un dossier certifiant une transition (attestations, lettres, photos, explications). Ce dossier est ensuite envoyé au tribunal. « En général, tu es convoquée en audience et le juge accepte si ta demande est vraiment fondée », conclut Jade.