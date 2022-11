7 questions très simples sur les poux

“J’ai vu des enfants qui avaient 300 poux environ à chaque coup de peigne”

Quelle est la cause des poux ?

“J’ai élevé des poux”. Catherine Combescot est parasitologue. Pour étudier les poux, dont le nom scientifique est pediculus capitis, elle a décidé d’en élever près de 10 000. La spécialiste répond aux questions qu’on se pose sur les poux. En premier lieu, tout le monde peut avoir des poux, enfants comme adultes. Ils ne sont pas réservés qu’aux enfants. “Il y a cette histoire ahurissante qu’il y a des têtes à poux et des têtes pas à poux. J’ai connu des adolescentes qui, à 19 ans, 15 ans, et des mamies, et des parents : tout le monde peut en avoir. Ça fait des millions d’années que l’humanité a des poux. C’est peut-être le seul être vivant qui perdure depuis toujours” explique Catherine Combescot. À quoi les guêpes servent-elles ?

Si ces insectes se concentrent surtout derrière les oreilles, c’est “parce qu’ils se mettent au chaud. Maintenant, quand on est envahi par les poux, ils se mettent partout, hein. J’ai vu des enfants qui avaient 300 poux environ à chaque coup de peigne. Alors là, il y a plus de place derrière les oreilles, c’est complet et c’est comme au théâtre” plaisante la parasitologue. Comment on attrape des poux ? Ils ne sautent, ils ne volent pas, “mais par contre, ce sont des acrobates remarquables. Ils ressemblent aux écureuils qui sautent de branche en branche, même quand la branche est toute fine. Ils ont des pattes crochues” décrit Catherine Combescot. Guêpes, abeilles, frelons, bourdons : que faire en cas de piqûre ?

Pourquoi les poux grattent ?

Car leur salive est allergisante. “C’est au moment du repas sanguin qu’ils vont injecter de la salive à laquelle vous allez être allergique. Tout est fait pour le pou pour qu’il puisse se nourrir de sang, et exclusivement de sang. Ce sont des vampires !” Chaque mois, la femelle pou peut pondre jusqu’à 300 œufs, “c’est pour ça que ça va très vite. Et si vous voyez des lentes à ras des cheveux, elles risquent d’être fraîches et d’avoir été pondues il y a pas longtemps”. Autre idée reçue : les poux n’ont rien à voir avec la saleté. “C’est une légende fausse, tout le monde peut en avoir” précise Catherine Combescot. 7 questions très simples sur les moustiques

Comment se débarrasser des poux ? “Le mieux, c’est de se traiter avec des produits efficaces. Sur les produits, il faut vérifier que c’est en une seule application. C’est cette petite phrase qui est très importante”. La spécialiste préconise également de traiter toute la famille en même temps. “Si tout le monde ne le fait pas au même instant, en même temps, c’est foutu”.