Accès aux vaccins : sommes-nous tous égaux ?

"Près de 14 millions d'enfants dans le monde n'ont pas encore reçu une seule dose de vaccin contre des maladies mortelles comme le tétanos ou la rougeole. Ces inégalités d'accès aux vaccins en fonction du lieu de naissance, c'est ce qu'a voulu démontrer @gavialliance et la @gatesfoundation avec l'opération "The Starting Line". On vous explique. Cette vidéo est sponsorisée par la fondation Bill & Melinda Gates en partenariat avec Gavi, l’Alliance du Vaccin.