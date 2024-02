Bernard a 76 ans. Claudie préfère garder son âge secret. Il y a six ans, ce jeune divorcé et cette heureuse célibataire se rencontraient dans un thé dansant. Depuis, ils ne se sont plus quittés et filent le parfait amour. Ils nous racontent. “Pour moi, les histoires d'amour ou de relation avec un homme, c'était terminé. Je pensais faire ma vie toute seule jusqu'au bout !” explique Claudie. “Ah moi, c’était totalement différent, dans la mesure où j'étais un jeune divorcé et je ne voulais pas finir ma vie tout seul. C'est beaucoup trop triste” confie Bernard. Claudie, se qualifie de “très indépendante”, n’avait “pas trop envie de cohabiter avec quelqu’un. Puis je me dis que finalement, ce n'est pas si mal que ça, que pour les bons moments”. Le sexe continue d’être présent. “Mais c’est quand même pas comme quand on a 20 ans” précise Claudie. Bernard ne partage pas son point de vue. Il précise : “Il y a eu quand même une période lune de miel !”

Pour la Saint-Valentin, le couple a choisi de retourner là où tout a commencé : à la guinguette de Sept-Saulx. “Sur une piste de danse, on est vraiment au diapason tous les deux. C'était une passion commune, donc c'est super pour nous !” déclare Claudie, qui confie ne “jamais pensé revivre ça. Pour moi, la vie était terminée. Et puis là, je revis, vraiment je revis !” “On peut dire qu'on est fusionnels !” ajoute Bernard. Pour lui, c’est une évidence : “Personne n'est à l'abri d'un accident, quel que soit son âge. Donc pourquoi plus maintenant qu'avant ? On est jeunes, on regarde devant et la vie est belle ! C'est une deuxième vie et sans être démagogue, c'est une deuxième vie qui est plus belle que la première, avec tout un tas de plaisirs, de temps forts dont on n'aurait jamais pu imaginer l'existence”.

Pour Claudie, qui n’y croyait pas, elle conseille désormais à qui veut l’entendre que tout est possible et que l’optimisme doit vaincre : “Bah moi, ce que je dis : il faut toujours y croire parce que pour moi, je n'y croyais absolument pas et effectivement, j'ai retrouvé un amour et vraiment un grand grand amour et je le souhaite à tout le monde.” “Et moi, je rajouterai simplement qu'il n'y a pas d'âge et on n'est jamais trop vieux pour donner de l'amour recevoir de l'amour” conclut Bernard.

