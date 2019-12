Comment des entreprises exploitent notre recherche du plaisir

Avez-vous l’impression d’être accro à quelque chose ? Et si on faisait exprès de vous rendre dépendants ?

Selon le Dr Robert Lustig, les entreprises exploitent notre recherche du plaisir et donc la libération de dopamine, le neurotransmetteur du “plaisir”. C’est ce qui fait dire à notre cerveau qu’on en veut toujours plus. Les entreprises savent “pirater” notre cerveau. Pour le Dr Lustig, au cours des 50 dernières années, les américains seraient devenus plus "gros,malades, stupides, fauchés, dépendants, et dépressifs."

En jouant avec les circuits de récompense et du stress de notre cerveau, le neuromarketing change la façon dont nous percevons le monde et ce que nous achetons, ce qui déclenche des comportements obsessionnels. Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables, puisque ce cycle stimulé par l’anxiété peut endommager le cerveau.