Delphine et Virginie ont créé Z&MA, leur marque de cosmétique bio

Toutes les deux confrontées au cancer du sein, elles ont eu un déclic et ont décidé de créer Z&MA, leur propre marque de cosmétique bio et respectueuse de la peau. Delphine et Virginie racontent. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque