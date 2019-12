Interview Brut : Denis Mukwege, prix Nobel de la paix

Il est le prix Nobel de la paix 2018. Il comba les violences sexuelles faites aux femmes. Il combat Denis Mukwege, raconte la réalité des viols de guerre. En fait, ces actes barbares qui se commettent sur le corps des femmes, sont souvent des actes qui sont faits en public, en présence des enfants, en présence des maris, en présence de toute la communauté avec un objectif : de détruire la victime toute sa communauté. mais également détruire Et ça aboutit à la destruction du tissu social et ceci va s'aggraver surtout lorsque la femme devient enceinte et qu'elle a un enfant issu de ces viols spectaculaires, vous pouvez imaginer le sort, non seulement de la victime, donc de la femme, mais aussi le sort de cet enfant qui naît issu du viol. Depuis 1999, plus de 50 000 femmes ont été opérées et soignées gratuitement dans l'hôpital fondé par Denis Mukwege en République Démocratique du Congo. Elles se présentent avec des lésions diverses, ces lésions peuvent être dues aux balles réelles, peuvent être dues aux baïonnettes ou aux objets contondants qui sont introduits au niveau de l'appareil génital des femmes après, bien sûr, les avoir violées. Nous avions eu aussi des cas où les femmes présentaient des brûlures au niveau de l'appareil génital. La RDC est une zone de conflits depuis plus de 20 ans où le viol est utilisé comme une arme de guerre. Avec ce prix Nobel de la paix, espère éradiquer ce fléau en mobilisant internationale. IMAN RIGHTS Je crois que le fait de reconnaître cette souffrance apporte un espoir, de voir que finalement, le monde peut, non seulement envisager des réparations pour ces victimes mais également des réparations pour leurs familles qui se trouvent discriminées, isolées et parfois rejetées par le fait que ces actes barbares se sont passés dans leurs familles, dans leurs communautés. Donc, une réparation est importante pour permettre à ces victimes, pour qu'elles puissent reconstruire leur vie. Que ceux qui ont commis ces actes soient reconnus coupables, tout ce processus est très, très important. La dernière chose, effectivement, c'est espérer qu'il y aura de plus en plus de pays qui vont se mettre debout pour tracer cette ligne rouge contre l'usage du viol comme arme de guerre. C'est ce que nous espérons de ce prix Nobel de la paix.