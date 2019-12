Portrait de Denis Mukwege, gynécologue et militant

Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Il voit le jour en 1955 dans le Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. il accompagne son père, alors qu'il rend visite à un enfant malade. C'est devant la souffrance de ce petit garçon que naît sa vocation de médecin. apres des études de biochimie, il entre à la faculté de médecine du Burundi. Au cours d'un stage dans un hôpital de montagne, il découvre l'horreur de la mortalité maternelle. A29 ans, A29 ans il décroche une bourse pour venir étudier la gynécologie en France. il retourne au Congo pour diriger l'hôpital de Lemera. il fonde l'hôpital Panzi à Bukavu, HOPITAL GENERAL DE REFEREN SERVICES ORGAN SERVICES ORGANISES. dans lequel il prend les femmes victimes de viols et de u/sakh Les femmes qui se présentaient à l'hôpital, je n'avais pas le choix, il fallait les prendre en charge et malheureusement quelque chose qui avait commencé très doucement, qui avait commence après ça a pris une ampleur d'une épidémie. chirurgicales nouvelles techniques Il développe de pour soigner les blessures des femmes. croissant de femmes mutilées qu'il rencontre, il décide de mobiliser la communauté internationale sur le recours au viol comme arme de guerre. avec une brutalité inouïe. Toutes les victimes sont violées Bien souvent, elles nous arrivent avec l'appareil génital détruit soit par des balles soit par des objets tranchants ou contondants. il reçoit le prix Sakharov du Parlement européen il reçoit le prix Sakharoy pour son combat contre les violences faites aux femmes. Ce prix n'aura de signification pour les femmes victimes de violences sexuelles que si vous nous accompagnez sur les chemins de la paix, la justice et la démocratie. Nous le dédions donc à toutes les survivantes démocratique du Congo et dans le monde entier. Depuis 1999, Denis Mukwege a soigné plus de mutilées et excisées. Je crois que le courage des femmes congolaises est vraiment un soutien mais aussi une inspiration quotidienne qui nous fait continuer ce que nous faisons.