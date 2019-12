La capitale Indonésienne Jakarta sous les eaux

Jakarta va déménager pour fuir la montée des eaux

En 2050, une partie de Jakarta, capitale de l’Indonésie, pourrait disparaître sous les eaux. Joko Widodo, le président indonésien a donc pris une décision radicale : déménager la capitale.

Jakarta, la capitale indonésienne où vivent près de 10 millions de personnes, pourrait partiellement disparaître sous l'eau d'ici 2050. « La moitié nord de Jakarta se trouve déjà au niveau de la mer ou en dessous » alertait déjà en 2015 Fook Chuan, spécialiste en eau et en assainissement pour la Banque mondiale. En comparaison aux autres villes de la région comme Manille, Bangkok ou Hô Chi Minh-Ville, qui souffrent aussi d'un affaissement des terres, « les taux observés à Jakarta sont supérieurs à ceux des autres villes » précise Fook Chuan.

Le président indonésien Joko Widodo veut donc que le pays change de capitale. « En ce jour historique, je voudrais demander la bénédiction d'Allah et demander également aux membres respectés du Parlement, aux hauts fonctionnaires, à des personnalités nationales et à tout le peuple indonésien, votre permission et votre soutien pour déplacer notre capitale sur l’île de Bornéo » a annoncé Joko Widodo, le président de l’Indonésie, le 16 août 2019.

Jakarta s’affaisse, tandis que la mer monte

Jakarta s'affaisse de 25 centimètres par an dans certaines zones. Un tiers de la ville pourrait être submergé d'ici 30 ans. Les fondations de Jakarta sont bâties sur des marécages. Le sol a surtout été fragilisé par les constructions de bâtiments et par le pompage excessif dans les nappes phréatiques. La ville doit aussi faire face au niveau de la mer, qui monte d’année en année.

« Tout cela est lié aux catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre et autres et nous devons nous assurer que notre capitale soit à l'abri des catastrophes » estime Joko Widodo, Président de l’Indonésie. Pour préserver Jakarta, le gouvernement indonésien veut construire une digue géante. Un projet énorme qui devra être réalisé rapidement pour éviter que Jakarta ne sombre sous l'eau.

Mais Jakarta n'est pas la seule ville concernée par la montée des eaux. D'ici 2050, dans le monde entier, à cause du réchauffement climatique, plus de 570 villes côtières feront face à une augmentation du niveau de la mer d'au moins 0,5 mètre.