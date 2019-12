La réalité de l'endométriose, c'est ça

La réalité de l’endométriose, une maladie encore méconnue

1 Française sur 10 est atteinte d’endométriose. Mais pour l’instant, il n’existe aucun remède pour la soigner. À 16 ans, Julie a appris qu'elle en souffrait, elle raconte son quotidien avec la maladie.

« J'avais mal 24 h sur 24 h, qu'il y ait règles ou pas » raconte Julie Saint-Clair. L’endométriose touche 1 Française sur 10 en âge de procréer. Elle reste pourtant largement méconnue. Julie Saint-Clair a été diagnostiquée à l'âge de 16 ans. L’endométriose se caractérise par la présence de cellules de l'endomètre, le tissu qui tapisse l’utérus, dans des endroits du corps où elles ne devraient pas être. Lorsqu’une femme a ses règles, ce tissu de l'endomètre, s'évacue. Mais lorsqu’elle est atteinte d’endométriose, une partie de ces cellules migrent en sens inverse. Celles-ci se collent alors sur différents organes et peuvent même remonter jusqu'aux yeux ou aux poumons.

L’énorme impact de l’endométriose sur la vie quotidienne, professionnelle, amoureuse…

L’endométriose a un impact énorme sur la vie quotidienne de Julie Saint-Clair, rythmée autour de la gestion de la maladie : « Je dois vraiment avoir une routine régulière, me coucher tôt. (…) Le matin, il faut se lever plus tôt que les autres pour méditer, faire des exercices, du yoga, pour détendre la zone. » Aller en cours est aussi compliqué, car Julie Saint-Clair ne peut pas rester assise trop longtemps : « Ça augmente l’inflammation » explique-t-elle.

Par ailleurs, 40 % des femmes atteinte d’endométriose ont des difficultés à avoir des enfants. Mais, pour Julie Saint-Clair, il y a aussi « les problèmes sociaux » : « Une femme qui ne peut pas avoir de relations sexuelles, parce que c’est douloureux, créera, sans le vouloir, des tensions dans le couple et il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de ça » estime la jeune femme.

À tout cela s’ajoute l’incompréhension des autres, parfois même de ses proches : « J'ai encore des personnes de ma famille qui considèrent, même aujourd'hui après que j'ai écrit un livre, ça fait quand même 3 ans que je souffre d'endométriose, qui considèrent que c'est dans ma tête » déplore Julie Saint-Clair.

Toujours aucun traitement

Même s'il y a des moyens de soulager la douleur, aucun traitement spécifique n’existe pour l'instant. « L'endométriose, on la traite un petit peu à la va-vite » estime Julie Saint-Clair. Selon la jeune femme, de nombreux gynécologues prescrivent une pilule, des anti-inflammatoires et des anti-douleurs sans se soucier des effets secondaires de l’endométriose.

« Quand on a une endométriose, le premier réflexe est de nous placer en ménopause artificielle » explique Julie Saint-Clair. Avec une prise de pilule en continu par exemple, les règles n’arrivent plus et l’endométriose ne s’aggrave pas. Mais ce n’est pas sans conséquence : « Ça donne des bouffées de chaleur, l'humeur est moins stable, parfois, on voit de la prise de poids… » précise Julie Saint-Clair.

« Quand on a une endométriose, on est seule. (…) Les autres vont nous aider, mais (…) ils ne pourront jamais ressentir ce que nous, nous vivons au quotidien. Et les femmes qui souffrent d'endométriose font énormément d'efforts pour masquer les douleurs au quotidien » conclut Julie Saint-Clair.