Danger pour la santé, aberration environnementale… Les cigarettes Puff bientôt interdites en France ? C'est en tout cas ce que souhaite l'Alliance contre le tabac. Elle a publié cette semaine une étude sur cette nouvelle cigarette électronique pour alerter sur leurs dangers. Parmi les adolescents utilisant la Puff, 28 % d'entre eux ont commencé leur initiation à la nicotine à travers ce produit et 17% d'entre eux se sont ensuite tournés vers d'autres produits de la nicotine ou du tabac selon l'Alliance contre le tabac. Avec leurs goûts bubble gum et leurs emballages qui font penser à des friandises, on peut vite oublier que ces produits contiennent du sel de nicotine.

Comme la cigarette classique, fumer ces produits présente des risques. Les effets sont l'inflammation des voies respiratoires, et un impact négatif sur les acquisitions cognitives des plus jeunes. Bien que ce produit soit interdit aux mineurs, les Puffs semblent plus facile à se procurer que les cigarettes classiques. 9% des 13/ 16 ans interrogés répondent en avoir déjà acheté, contre 7% pour d'autres cigarettes électroniques et 6% de cigarettes classiques. En plus des dangers pour la santé, l'Alliance contre le tabac explique que les Puffs polluent car elles sont composées de plastique et d'une batterie non amovible au lithium.