Médecin alpiniste, elle accueille les enfants en rémission après un cancer

Elle a été la première femme a réaliser l'ascension du plus haut sommet de chaque continent et première française au sommet de l'Everest. En créant l'association "À chacun son Everest !", elle s'est lancée un autre défi : accueillir des enfants en rémission après un cancer et les accompagner sur le chemin de la guérison... Pour Brut, la médecin alpiniste Christine Janin raconte.