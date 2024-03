On a goûté les candy fruits

Les candy fruits, on voit beaucoup de monde en déguster en ce moment sur TikTok. Ces fruits enrobés de sucre, de sirop de glucose et mélangés avec des bonbons sont en fait une revisite d'une friandise chinoise, avec beaucoup, beaucoup de sucre. On a demandé à une diététicienne ce qu'elle en pensait.