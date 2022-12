Pourquoi il y a du castoreum dans nos aliments ?

De la sécrétion anale de castor

Pour marquer leur territoire, les castors sécrètent un liquide jaunâtre : le castoreum. Les glandes qui le produisent sont situées près de l'anus. C'est dégoûtant mais ce n'est pas toxique. L'industrie agroalimentaire l'utilise pour renforcer les goûts de vanille, framboise ou fraise. On en trouve notamment dans tous les produits étiquetés "arôme naturel de vanille".

Le castoreum est employé comme additif alimentaire depuis le début du 20e siècle. Toutefois, il est de moins en moins utilisé dans les produits de grande consommation. On peut également trouver de la sécrétion anale de castor dans les bonbons en gélatine, du thé, du yaourt, des glaces. Elle serait également utilisée en parfumerie.