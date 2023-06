Rassurer son partenaire





Edwige, infirmière, sexothérapeute et créatrice du compte @wicul_ avance que 62 % des Français/Françaises simuleraient. Une donnée qui concerne majoritairement les femmes mais aussi les hommes. L’acte de simulation peut être utilisé dans différents cas, premièrement pour rassurer son ou sa partenaire et "flatter son ego". Simuler est aussi le moyen de reproduire ce que les partenaires peuvent voir dans les films pornographiques. Car dans l’imaginaire collectif, plus les gémissements sont forts et plus on semble prendre du plaisir. “Parfois, ce n'est pas qu'on n'a pas de plaisir, mais on va exagérer. On veut être des parfaits/parfaites amants/amantes donc simuler permet de se coller à cette pression de la performance et au fait qu'on soit obligatoirement une personne orgasmique, sinon on n'est pas normal”, explique Edwige.

D’autres personnes simulent aussi car elles n'arrivent pas à avoir d’orgasme à deux et peut-être pas non plus seul. Ces personnes se sentent alors anormales et préfèrent simuler un orgasme pour rassurer le partenaire. “C'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, on va donner des signaux à son/sa partenaire qu'on kiffe, que tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle nous fait, c'est super, alors que peut-être pas vraiment et que le mieux serait de communiquer”, ajoute Edwige.

Simuler un orgasme pour mettre fin à un rapport





Pour Edwige, la pire raison est de simuler pour mettre fin à un rapport sexuel. “C’est parce qu'on en a marre, que l’on veut que ça s'arrête, et qu'on ne sait pas communiquer le fait qu'on a envie que ça s'arrête, on craint la réaction de l'autre pour un tas de raisons. On ne sait pas dire à l'autre qu'on aurait envie que le rapport sexuel finisse, donc on va simuler pour flatter l'ego, pour que l'autre ait envie soit d'orgasmer aussi, soit que le rapport s'arrête”.

Si les raisons de la simulation d’un orgasme ne sont pas toutes bonnes, pour Edwige, simuler son plaisir est différent et peut être même une bonne stratégie. “On va un tout petit peu pouvoir exagérer le plaisir qu'on ressent lorsque son/sa partenaire est sur le bon chemin. Je trouve que ça permet de guider le partenaire. À défaut d'être capable de dire ‘j'adore ce que tu me fais, c'est super, continue’, il y a des personnes qui en sont pas capables, d'exagérer un petit peu les gémissements, ça donne le signal à l'autre, un signal positif, c'est très bien, ce qu'il/elle est en train de nous faire, et donc possiblement réussir à prendre encore plus de plaisir. Donc là, je trouve que c'est plutôt une bonne stratégie”, conclut Edwige.

