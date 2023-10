“On s'est promis de ne jamais s'endormir fâchés”





Jacqueline et Jean-Jacques ont respectivement 93 et 94 ans. Frappés par un “coup de foudre”, ils sont mariés depuis 1953. Après 70 ans de vie commune, ils continuent de s’aimer. Ils nous livrent leur secret. “On s'est promis de ne jamais s'endormir fâchés. Alors on fait un petit baiser quelquefois un peu nerveux, mais il a été donné et le lendemain, ça repart” explique Jacqueline. Si des disputes peuvent continuer à survenir, et “heureusement, d’ailleurs” commente Jacqueline, jamais le couple n’a envisagé de se séparer. Ils se souviennent de leur rencontre comme si c’était hier. Jacqueline, étudiante en médecine, est invitée par des amis à une soirée à laquelle Jean-Jacques assiste. Une fois le dîner terminé, le jeune homme à l’époque invite la jeune femme au cinéma. “Coup de foudre!” clame Jacqueline. “Elle a eu le coup de foudre, oui. Je me suis laissé avoir” ajoute son mari.

“Huit jours après, j'avais la bague au doigt”





Suivent quelques jours de lutte car ils n’ont pas la même religion. “Moi, j'étais une protestante de vieille famille. Mes ancêtres se sont battus, donc il fallait transmettre. Et mon mari est d'origine juive. Et il fallait transmettre aussi. Après plusieurs discussions, je lui dis : "Mais qu'est-ce que tu attends? C’est oui ou non ?" Et il me répond: “J'ai peur qu'au cours d'une dispute, tu me traites de sale juif.” Je lui ai dit : “Tu me crois capable de ça? Au revoir, tu ne me mérites pas." Je suis restée. Huit jours après, j'avais la bague au doigt” se souvient Jacqueline. Pour leur 70 ans d’union, leurs enfants et petits-enfants leur ont préparé un “vrai” mariage avec robe de mariée, échange des voeux et des alliances, et pétales de rose jetés sur les mariés. “Le plus gros compliment qu'on ait eu, c'est de mon petit-fils qui s'est marié et en disant "on veut vivre comme vous” a déclaré Jacqueline.

“Je ne pense pas qu'il soit bon qu'il n'y ait qu'une seule personnalité”





Sur leur sexualité après 70 ans de mariage, et à plus de 90 ans, Jean-Jacques confie : “Il y a quand même un certain temps. Mais nous dirons que l’amour s’est transformé en une grande affection, une tendresse et une amitié. Voilà, ça fait beaucoup de choses qui restent”. “Et mettez des points de suspension parce qu'on n'a pas tout dit. On est très gestuels. Plus que beaucoup de gens de notre âge” ajoute son épouse. Pour Jean-Jacques, le bonheur d’un couple réside également dans le fait de ne pas écraser l’une ou l’autre des personnalités : “Il y a deux personnalités. Je ne pense pas qu'il soit bon qu'il n'y ait qu'une seule personnalité, que l'on soit l'esclave de l'un ou de l'autre”. S’ils ont chacun leur personnalité, Jean-Jacques et Jacqueline confient avoir fréquemment les mêmes réactions “devant les problèmes, la culture, la vie, les sentiments aussi”. “On a le même sens des valeurs” précise sa femme.

