Un jour avec Rania

Rencontre avec Rania





Rania était une petite star des réseaux sociaux. L’adolescente, atteinte de la progéria, s’en est allée il y a quelques jours, emportée par sa maladie. Brut l’avait rencontrée quelque temps auparavant.

Elle avait 16 ans. Il y a plusieurs jours, Brut a rencontré Rania, alias Didek74, pour réaliser son portrait. Avant que cette vidéo ne soit diffusée, sa maladie l’a emportée. L’adolescente était atteinte de progéria, une maladie qui provoque une vieillesse accélérée chez l’individu. Sa famille a souhaité que l’on diffuse cette vidéo pour lui rendre hommage.

« Si on sait pas rire de soi-même ça sert à rien »

« Je suis petite de taille… j’ai des maladies de vieux, vu que je vieillis plus vite. Genre l’arthrose et tout. J’ai pas encore l’Alzheimer, donc ça va. Quand tu me vois dans la rue, je pense que tu t’en souviens longtemps », racontait Rania. À cause de sa maladie, elle vieillissait 2 à 5 fois plus vite que la normale. Elle avait une chance sur 4 à 8 millions d’être atteinte de cette maladie. « Ça fait vraiment une petite chance, il fallait que ce soit moi. Eh bah c’est moi, nickel. »

En seulement quelques jours, Rania avait gagné plus d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux. Son compte TikTok comptabilisait 16 millions de vues et 1.5 millions de likes. Elle avait conquis les internautes par sa joie de vivre et son sens de l'auto-dérision. « Si on sait pas rire de soi-même ça sert à rien. C’est pas marrant. T’es là, tu vois, on va dire un petit truc, tu vas le prendre mal, tu vas pleurer, casse-toi de là c’est mieux. Si on peut pas rigoler de choses, si tu peux pas rigoler de toi-même tu peux rigoler de rien en fait », disait-elle.

Sa rencontre avec GameMixTreize

En septembre dernier, elle avait rencontré GameMixTreize, son youtubeur préféré. Rania lui avait fait des dons sur Twitch, une plateforme de streaming. Elle avait volé la carte bleue de sa mère et fait trois dons de un euro. Lorsque GameMixTreize l’a ajoutée, Rania lui a raconté son histoire. Ils sont ensuite entrés en contact et ont fait des vidéos ensemble.

« J’ai eu besoin d’une personne comme ça dans ma vie, en fait. Je pense que mes abonnés aussi en ont eu besoin parce que ça a mis beaucoup de claques à beaucoup de gens. Les gens se sont dit : “Putain, je me plains parce que je n’ai pas ci, parce que je n’ai pas ça, mais regarde cette gamine comme elle rigole, comme elle kiffe sa vie. Moi je suis là, je suis bien, je mange bien, je vais bien et je me plains” », témoignait GameMixTreize.

De son vivant, Rania racontait ne jamais avoir rencontré de « haters » dans la vraie vie. Au contraire, dans la rue, on la reconnaissait et cela lui faisait beaucoup plaisir. Elle considérait ses abonnés comme de vieux amis.