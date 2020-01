#TBT : Une famille végétalienne en 1976

« Je prépare une mayonnaise sans oeufs, à l'aide de purée d'amandes et d'huile d'olive, à laquelle j'ajoute un peu de citron. Elle me servira à agrémenter mon riz complet pour le repas de ce soir » raconte cette mère de famille, interviewée en 1976. Au début, ces nouvelles recettes ne plaisaient pas du tout à son mari et à ses enfants. « Il faut abandonner totalement les anciennes recettes et puis réétudier les choses d'une autre façon. Alors, au début, on ne réussit pas très bien ses plats (…) mais petit à petit, ça s’arrange » précisait la femme.

En 1976, il existait donc déjà des végétaliens. Désormais, les enfants ne mangent pas non plus la viande qui leur est servie à la cantine : « Parce que je sais que c'est pas bon » précise l’un d’eux. Un autre enfant ne mange plus du tout à la cantine de son école : « Mon corps s'est habitué au végétalisme et alors, j'ai eu des ennuis de santé parce que je continuais à manger "mal", à l'école, et alors cette année, je suis externe » raconte-t-il.

Pour cette famille, la décision de devenir végétalien et de faire adopter ce mode de vie à leurs enfants vient avant tout d’une volonté d’être en bonne santé : « On a pensé que la meilleure chose, c’était de leur donner une santé. Ce que d'ailleurs, on se souhaite toujours en début d'année : cette santé qui nous est si chère » conclut le père de famille.