3 des plus belles chutes d'eau au monde

3 plus belles chutes au monde

Les chutes d'IguazĂș

SituĂ© entre le BrĂ©sil et l'Argentine, deux parcs nationaux s'Ă©tendent sur une surface de 2400 km2, soit 3 fois la taille de la ville de New York. Au total, 275 cascades dĂ©limitent la zone. Ces cascades dĂ©versent 6 millions de litres par secondes, ou encore l'Ă©quivalent de 2,5 piscines olympiques. La plus haute se nomme Garganta del Diablo la Gorge du Diable, avec une hauteur de 82 mĂštres. Sur place, d'immenses passerelles permettent de se dĂ©placer au milieu des cascades. Par ailleurs, plus de 2000 espĂšces de plantes, 400 espĂšces d’oiseaux et 80 espĂšces de mammifĂšres y vivent.

Les chutes Victoria

SituĂ©es entre la Zambie et le ZimbabwĂ©, sur le fleuve ZambĂšze, les Chutes Victoria figurent parmi les paysages les plus emblĂ©matiques du continent africain. RĂ©guliĂšrement, elles engendrent des arc-en-ciel et forment une brume visible Ă plus de 20 km. Avec une largeur de 1 708 mĂštres, une profondeur maximum de 108 mĂštres et un dĂ©but de 500 millions de litres par minute, il s’agit du plus grand rideau d'eau au monde. Ce dĂ©bit impressionnant engendre une fine pluie qui permet le dĂ©veloppement d'une flore dense. Les forĂȘts humides abritent de nombreuses espĂšces variĂ©es.

Les chutes de Plitvice

En Croatie, se cache un petit espace surnommĂ© "le jardin du diable”. Ici, une succession de 16 lacs aux eaux turquoises se jetant les uns dans les autres par le biais de 92 cascades. La plus haute mesure 78 mĂštres. La couleur particuliĂšre de l’eau est due au taux d’oxygĂšne, minĂ©raux et vĂ©gĂ©tation. Autour de ces eaux aux couleurs vives, s'Ă©tend un parc de 300 km2, composĂ© d'une forĂȘt primaire prĂ©servĂ©e. Plus de 1400 espĂšces de plantes y sont recensĂ©es, ainsi que de nombreuses espĂšces de papillons, d’oiseaux et de mammifĂšres.