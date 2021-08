Avec Ocean Quest, Sandrine Treyvaud replante des coraux

Ils abritent 25 % de la biodiversité marine mais pourraient pourtant disparaître… Avec l'association Ocean Quest à Toulon, Sandrine a décidé d'agir en replantant des coraux partout dans le monde pour sauver les récifs. Voilà comment ça marche.

Une méthode régénérative unique

Sandrine Treyvaud explique qu’Ocean Quest utilise la seule méthode naturelle au monde : “On va récupérer des coraux cassés pour les recoller sur un substrat naturel.” Elle ajoute : “La seule chose dont on a besoin, c'est des bras et c'est pour ça qu'on forme un maximum de gens.”

Une initiative qui porte ses fruits

Depuis sa création il y a 12 ans, l'association a pu observer les premiers résultats pour le corail et plus largement pour la biodiversité qui en dépend : “Le récif corallien est source de vie, pour tous les poissons et donc ça permet énormément de recréer la biodiversité.”

Sandrine Treyvaud aimerait que son projet en inspire d’autres : “Je pense que si tout le monde replantait quelque chose un jour dans sa vie, la planète avancerait.”