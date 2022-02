Benjamin Brière, prisonnier en Iran : sa sœur appelle à sa libération

"On a un frère en prison sans raison." Il traversait l'Iran dans son van quand il a été arrêté. Incarcéré depuis mai 2020, Benjamin Brière vient d'être condamné à plus de 8 ans de prison pour espionnage et propagande. Sa sœur Blandine lance un appel pour obtenir sa libération.