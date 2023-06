La qualité de l’air a été classée comme la pire au monde





Un nuage orange épais a enveloppé New York, rendant l'air irrespirable. Cette situation est en réalité causée par les feux de forêt dévastateurs qui ravagent le Canada, à 800 km au nord de la ville. Le maire de New York a suspendu toutes les activités publiques en plein air et a recommandé aux habitants de limiter leur temps à l'extérieur et de porter des masques pour se protéger de la pollution atmosphérique. La qualité de l'air de la ville a été classée hier comme la pire au monde, avec une concentration de particules fines au moins 15 fois supérieure à la norme.

Une fréquence accrue à prévoir avec le changement climatique





Bien que la fumée se soit dissipée depuis, les autorités mettent en garde contre la possible fréquence accrue de ces événements en raison du changement climatique. Le vent a transporté la fumée des incendies de forêt du Canada jusqu'aux États-Unis, traversant l'Alberta pour atteindre New York. La Nouvelle-Écosse et le Québec sont actuellement dévastés par ces incendies, qui ont commencé très tôt dans la saison en raison de la sécheresse.

Plus de 120 000 personnes évacuées





Selon Radio-Canada, plus de 120 000 personnes ont été évacuées jusqu'à présent. En 2023, les incendies ont déjà détruit plus de 2,7 millions d'hectares, soit huit fois plus que la moyenne des 30 dernières années. Le 4 juin, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi d'une centaine de pompiers français en renfort dans le pays, témoignant de la solidarité internationale face à cette crise.

Cette situation alarmante souligne l'urgence de prendre des mesures pour faire face au changement climatique. Les incendies de forêt sont devenus une menace de plus en plus fréquente et dévastatrice, causant des destructions massives et mettant en danger la santé des populations. Il est impératif que les gouvernements du monde entier intensifient leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et mettre en œuvre des politiques de préservation de l'environnement plus strictes. En attendant, les habitants de New York et des régions touchées doivent prendre des précautions pour se protéger de la pollution atmosphérique et des risques pour leur santé. Il est recommandé de rester à l'intérieur autant que possible, de porter des masques de protection et de suivre les consignes des autorités locales.

