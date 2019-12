G7 : Emmanuel Macron répond à Jair Bolsonaro

Au G7, Emmanuel Macron répond à Jair Bolsonoro

Après les moqueries de Jair Bolsonaro envers Brigitte Macron, le président de la République a répondu au Président brésilien, en pleine conférence au G7 : « J’espère qu’ils auront bientôt un président à la hauteur ».

« Je pense que les Brésiliens qui sont un grand peuple ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent, quand on est président, qu'on se comporte bien à l'égard des autres et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur » a déclaré Emmanuel Macron au sujet des déclarations de Jair Bolsonaro.

À l’origine de cette réponse : les moqueries du Président brésilien à l’encontre de Brigitte Macron. Un internaute sur Facebook se moquait du physique de l'épouse d’Emmanuel Macron. « C’est de la jalousie, Président, de la part de Macron (…) Vous comprenez maintenant pourquoi Macron s'en prend à Bolsonaro ? » avait-il publié. Ce à quoi Jair Bolsonaro avait répondu : « Ne l’humilie pas, mec. Lol. »

Le président français a réagi en pleine conférence de presse au G7 aux « insultes à (s)on endroit » et aux « propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de (s)on épouse » : « Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président » a lancé Emmanuel Macron.