Ils construisent leur maison autour d'un figuier centenaire

Cette famille indienne a construit sa maison autour d’un arbre. Alors qu’ils projetaient d’agrandir leur maison, les Kesharwanis ont préféré s’adapter plutôt que de couper ce figuier centenaire, considéré comme sacré. La maison attire de nombreux touristes et passants mais également des étudiants en ingénierie et en architecture.

Le but était également de rapprocher l’homme avec la nature, sans la détruire. En Inde, beaucoup de maisons anciennes sont construites autour des arbres dans des cours intérieures. Selon Yogesh Kesharwani, habitant de la maison, le plus grand avantage d’avoir cet arbre est la température. En effet, la température extérieure a oscillé entre 46 et 47 degrés, tandis qu’à l’intérieur, sans aucun climatiseur, la température reste entre 34 et 35 degrés.