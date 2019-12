La fin des dauphins dans les parcs aquatiques ?

La fin des dauphins en captivité ?

Julie Labille : "En captivité, l'espérance de vie des cétacés est réduite en moyenne de moitié. Les cétacés, les orques, les dauphins, ne sont pas faits physiologiquement, ni dans leur comportement social, pour être enfermés dans des bassins stériles. La captivité est entièrement inadaptée à ces animaux." Un arrêté publié en mai au Journal officiel interdit la reproduction des cétacés en captivité en France et veille à l'amélioration de leurs conditions de vie. "C'était quelque chose d'inespéré pour nous, parce que c'est quand même un combat qu'on mène depuis des années et le fait que ça arrive, là, on était super satisfaits. Sauf que les parcs, eux, ne le sont pas." Rodolphe Delord, Président de l'Association française des parcs zoologiques : "Nous ne comprenons pas comment vont faire les établissements qui hébergent des dauphins. Ils vont castrer les animaux, les stériliser, les séparer ? Nous ne savons pas ce que vont devenir les professionnels qui s'occupent de ces animaux et surtout les passionnés au quotidien : les soigneurs, les vétérinaires, mais que vont-ils faire aujourd'hui ? Sachant qu'à terme, ils ne pourront plus héberger de dauphins." L'arrêté modifie également les conditions de vie en captivité des cétacés. Les parcs ont désormais 3 ans pour agrandir leurs bassins. Dans les 6 mois à venir, I'utilisation du chlore sera proscrite et le contact entre public et animaux interdit.