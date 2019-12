La situation des abeilles dans le monde

Quels sont les pays préférés des abeilles ?

Depuis 2006, les abeilles vivent la plus grande extinction enregistrée. Le problème vient majoritairement de l’utilisation d'engrais et de pesticides, comme les néonicotinoïdes. Ces produits désorientent les abeilles en agissant sur leur système nerveux. D’autres fois, leur disparition est liée à un acarien parasite. Nommé varroa destructor, il transmet des maladies aux abeilles, qui finissent par périr.

Aux États-Unis, 37 % des abeilles ont succombé durant l'hiver 2018-2019. En Chine, environ 80 % des abeilles locales ont disparu depuis le 19ème siècle. Dans certaines régions de Chine, les humains doivent désormais polliniser à la main. C'est le cas, dans la province du Sichuan, connue pour sa production de pommes et de poires. Les fermiers se voient contraints de récolter le pollen manuellement, à l'aide de brosses et de pinceaux. En Europe, les taux de mortalité des abeilles sont également élevés. Néanmoins, quelques pays font exception…

Slovénie et Cuba : des bons pays d’accueil pour les abeilles

En Europe, un pays fait figure d’exception. Il s’agit de la Slovénie. Le pays est même à l'origine de la journée mondiale de l’abeille. En Slovénie, l'apiculture fait partie du paysage. On dénombre 8 ruches par km2 et 5 apiculteurs pour 1000 habitants. Un sacré record en Europe. La Slovénie est également le seul pays en Europe à avoir préservé son abeille locale, appelée la carniolienne. À Cuba, les abeilles sont aussi en bonne santé, pour une raison surprenante. Dans les années 1990, le bloc soviétique s'est effondré, et Cuba a été privé d’engrais et pesticides que l’URSS lui fournissait. Cuba se retrouve alors obligé de privilégier le bio. 30 ans plus tard, des colonies entières d’abeilles ont été épargnées. Le miel bio est aujourd’hui le 4ème produit agricole le plus exporté par Cuba.