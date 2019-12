Les fonds marins : nouvel eldorado minier

Nouvelle menace pour l'océan : l'exploitation minière sous-marine

Cobalt, or, manganèse, terres rares, cuivre, argent, platine, thalium, fer, nickel… Tous ces minerais sont aussi présents sous l'eau et attisent les convoitises de nombreux pays et multinationales.

L'AIFM, responsable de la gestion des eaux internationales a ainsi accordé une vingtaine de permis autorisant des États et des compagnies minières privées à explorer les fonds marins internationaux en vue d'une future exploitation. Parmi les convoitises : les nodules polymétalliques, des blocs de minerais posés au fond des océans.

Rien que dans la zone de Clarion-Clipperton, considérée comme la plus riche du Pacifique, 34 milliards de tonnes de nodules couvriraient le sol. Ces fond marins, situés entre 3000 et 6000 m de profondeurs, abriteraient 6000 fois plus de Thallium, 3 fois plus de Cobalt et également plus de manganèse et de nickel que toutes les ressources connues sur la terre ferme.

Contrairement à l'exploitation minière terrestre, il ne serait pas nécessaire de creuser des galeries pour accéder aux ressources, il suffirait de racler le plancher océanique pour les récolter. Des entreprises développent aujourd'hui des engins miniers télécommandés de plus de 200 tonnes capables de racler le fond des océans et d'acheminer les matières premières jusqu'à la surface.

Aujourd'hui, cette nouvelle ruée vers l'or effraie les écologistes qui craignent des dégâts irréparables pour les écosystèmes. Longtemps considérées comme des déserts, on sait aujourd'hui que les abysses regorgent de vie. Une étude récente a montré que plus de la moitié des espèces présentes dans la zone convoitée de Clarion-Clipperton étaient des espèces encore inconnues.