Lula investi président du Brésil pour la 3e fois

Âgé de 77 ans, Luiz Inacio Lula da Silva vient d'être investi nouveau président au Brésil. Il succède à Jair Bolsonaro. Son vice-président est Geraldo Alckmin. Le 1er janvier 2023, le nouveau président a prononcé un discours devant le Congrès. Il a déclaré : "Notre but est d'atteindre zéro déforestation en Amazonie et zéro émission de gaz à effet de serre dans notre bouquet énergétique" évoquant le bilan "désastreux" de son prédécesseur.

Cela faisait douze ans que Lula avait quitté le pouvoir au Brésil, à la suite de deux mandats. Son retour au pouvoir et son entrée dans le palais présidentiel Planalto à Brasilia symbolisent un come-back exceptionnel : Lula avait connu la prison il y a 4 ans, après avoir été accusé de corruption. Lors de son investiture, Lula a également souhaité rendre hommage au footballeur Pelé et au pape Benoît XVI, décédés quelques jours plus tôt.