“Malheureusement, les médias internationaux sont concentrés sur d'autres situations. C'est très difficile pour les Rohingyas, car plus personne ne parle d'eux. Le sort des Rohingyas a été oublié par la communauté internationale. Plus personne ne lève la voix pour parler des Rohingyas” explique Muhammad, Rohingya, qui vit dans le plus grand camp de réfugiés au monde, situé au Bangladesh, depuis plus de 20 ans, date de sa création. Alors que tous les médias parlent en Une du conflit israélo-palestinien, aujourd’hui, au Bangladesh, plus d'un million de Rohingyas, ces réfugiés majoritairement musulmans chassés de Birmanie en 2017, vivent toujours dans des conditions alarmantes.

“Ça va faire près de trois décennies que j'habite dans le camp de réfugiés rohingyas, c’est le plus grand camp de réfugiés au monde. Ces gens ont dû fuir leur pays à cause du génocide débuté le 25 août 2017 par le gouvernement militaire birman. Ils se sont échappés pour sauver leur vie. Il y a quelques jours, il y a eu un gros incendie dans ce camp de réfugiés et plus de 1000 abris ont été détruits. C'est l'hiver actuellement au Bangladesh et les gens souffrent en étant dehors. C'est vraiment difficile, en particulier pour les bébés et pour les personnes âgées” décrit Muhammad. Selon un responsable bangladais, près de 4000 personnes n'ont plus d'endroit où dormir depuis l'incendie qui a ravagé de nombreux abris.





“S’il vous plaît, aidez ces gens et faites du bruit pour les Rohingyas”





Depuis 2017 et l'arrivée massive de réfugiés dans le camp désormais surpeuplé, plusieurs incendies ont décimé une partie des abris, notamment durant la saison sèche de novembre à avril. Aucun réfugié n'est décédé lors de ce nouvel incendie, mais les besoins sont nombreux. Alors que l'aide internationale en faveur des ONG sur place a diminué, certaines d'entre elles ont dû cesser ou réduire leurs activités aux besoins les plus essentiels.

“C'est très dur ici de trouver un emploi pour ces personnes rohingyas. C'est pourquoi c'est très difficile de survivre dans le camp. Et aucun d'entre eux n'est autorisé à sortir du camp. Donc s'il vous plaît, aidez ces gens, les victimes des incendies, notamment avec de quoi reconstruire leurs abris, de la nourriture, des vêtements, tous les besoins basiques. Et faites du bruit pour les Rohingyas” appelle Muhammad.