Mort d’Oumar Diop, un jeune Mauritanien noir





Depuis le 1er juin, les autorités mauritaniennes ont imposé des restrictions sur l'accès à Internet dans le pays. Cette décision fait suite à une série de manifestations qui ont éclaté dans plusieurs villes du pays après la mort d'Oumar Diop en détention, un jeune Mauritanien noir, en mai dernier. Ses proches dénoncent une violence des policiers, sur fond de racisme. Les forces de police ont réfuté ces accusations, affirmant que le jeune homme était sous l'influence de psychotropes et avait été battu par d'autres jeunes lors de son arrestation.

La mort d'Oumar Diop a provoqué une vague d'indignation à travers plusieurs villes de Mauritanie. Les manifestants ont exprimé leur colère et leur frustration face à ce qu'ils considèrent comme des abus de pouvoir de la part de la police. Les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la mobilisation, permettant aux voix en particulier de nombreux Mauritaniens noirs de s'élever et de dénoncer les violences policières.

Les protestations ont duré trois jours, avec des milliers de personnes descendant dans les rues pour réclamer justice pour Oumar Diop. Les manifestants ont exigé que les responsables soient traduits en justice et que des mesures soient prises pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Malheureusement, ces manifestations pacifiques ont été marquées par des affrontements sporadiques entre la police et certains manifestants.





Restriction d’Internet en 3G et 4G





Face à l'ampleur des manifestations et à la pression publique, le gouvernement mauritanien a pris la décision de restreindre l'accès à Internet sur les réseaux 3G et 4G. Selon le gouvernement, cette mesure a été mise en place dans le but déclaré de préserver la sécurité nationale et de contenir les troubles sociaux. Cette action a suscité des inquiétudes quant à la liberté d'expression et à l'accès à l'information dans le pays.

La situation en Mauritanie a attiré l'attention d'Amnesty International, une organisation internationale de défense des droits de l'homme. Le 6 juin, Amnesty International a publié une déclaration condamnant la mort d'Oumar Diop et appelant les autorités mauritaniennes à mener une enquête approfondie et impartiale sur l'incident. L'organisation a également exprimé des préoccupations quant aux restrictions imposées à l'accès à Internet, soulignant l'importance de garantir la liberté d'expression et les droits numériques des citoyens. Amnesty a appelé les autorités à lever ces restrictions et à faire toute la lumière sur la mort d’Oumar Diop.