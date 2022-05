Australie : un koala assoiffé sauvé par des cyclistes

Des cyclistes viennent en aide à un koala assoiffé

Un koala assoiffé a été trouvé par des cyclistes près de la ville d’Adelaide, dans le sud de l’Australie. L’animal assoiffé a tenté de se réhydrater auprès des cyclistes. Une scène qui témoigne du réchauffement climatique en Australie.

Le comportement inhabituel de ce koala est symptomatique de la crise climatique que connaît actuellement l’Australie. En effet, normalement, les koalas s’hydratent grâce aux feuilles d’eucalyptus qu’ils mangent. Cependant, les températures actuelles très chaudes de l’Australie assèchent les eucalyptus et forcent ainsi les koalas à chercher de nouvelles sources d’eau. En Australie, le record de températures moyennes a été battu dans le pays le 18 décembre 2019, avec 41.9°C. Depuis le mois de septembre, les feux qui ravagent l’Australie contribuent également à détruire l’habitat naturel des animaux. Selon le gouvernement australien, plus de 8000 koalas sont morts à cause des incendies.