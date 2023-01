Grâce à elle, à Bali, les sacs plastiques sont interdits





“Avec ma petite sœur, on ne voulait pas attendre d’être plus grande pour agir. On a regardé notre environnement et on s’est demandé quel était le problème auquel on pouvait s’attaquer. La pollution plastique était une réalité très forte et on a su que l’on voulait agir là dessus”. Avec sa petite soeur Isabel, Melati Wijsen commence à militer dès l'âge de 12 ans. Moins de 10 ans plus tard, elle réussit à faire changer une loi dans son pays et ne compte pas s’arrêter là…

Melati Wijsen naît le 19 décembre 2000. Fille d’un Indonésien et d’une Néerlandaise, elle grandit sur l’île de Bali. Elle étudie à la Green School Bali, une école privée écologiste. L’Indonésie où elle grandit est le deuxième pays au monde derrière la Chine, à rejeter le plus de plastique dans l’océan. En 2013, elle fonde l’ONG Bye Bye Plastic Bags avec sa petite sœur Isabel. Elles ont alors seulement 10 et 12 ans. Pendant plusieurs années, les deux sœurs multiplient les pétitions, distributions de sacs alternatifs, nettoyages géants, actions symboliques…

En 2013, Melati Wijsen fonde l’ONG Bye Bye Plastic Bags

Pour que leur combat aboutisse, elles n’hésitent pas à entamer une grève de la faim en journée. À 16 ans, en 2017, elles fondent Mountain Mamas, leur première entreprise sociale dont le but est de former des femmes à fabriquer des sacs recyclés et réutilisables. “Nous avons continué et fait en sorte que le changement que nous voulions voir se produise, en faisant preuve de persévérance, en tenant nos promesses, en sachant que nous ne pouvions pas abandonner et que la meilleure solution était de montrer l'exemple” explique Melati Wijsen.

En décembre 2018, après plusieurs années de combat, une loi interdit finalement à Bali les sacs plastique, les pailles et certains polystyrènes. “Maintenant, j'ai 20 ans, et aujourd'hui, ma plus grande frustration, c'est que le changement est trop lent et je pense que tous les activistes en première ligne le pensent. Nous voyons des solutions, nous savons ce que nous pouvons faire, nous avons l'impression que c'est à portée de main, et pourtant il faut des années et des années avant de voir le changement que nous voulons voir se produire” affirme la jeune militante.

Avec Youthtopia, chacun peut s’engager

La même année, le magazine Time fait figurer Melati Wijsen et sa sœur dans la liste des 25 adolescents les plus influents de la planète. La réalisatrice française Flore Vasseur lui propose d’être le fil conducteur de son nouveau documentaire BIGGER THAN US. Elle la filme dans 7 pays où la jeune fille rencontre d’autres jeunes engagés. Fin 2019, le tournage de BIGGER THAN US s’achève. Elle se consacre alors à plein temps à ses combats.

Avec sa nouvelle organisation Youthtopia, elle veut aider d’autres jeunes à s’engager à leur tour. “L'une des premières questions qu’on nous a toujours posées, où que nous soyons, c’était : "Comment je peux faire ce que vous faites ?" et c'est là qu'intervient Youthtopia, notre nouveau projet” a expliqué Melati Wijsen. En janvier 2020, au Forum économique de Davos, elle tente de convaincre les dirigeants de la planète de la nécessité de sortir des plastiques à usage unique. La pandémie de Covid-19 ne l’empêche pas de continuer à militer.

En juillet 2021, elle se rend pour la première fois au Festival de Cannes pour la projection de BIGGER THAN US. “Ce qui me fait revenir chaque matin, ce qui me fait me lever chaque jour, et aussi une chose que j'ai apprise de BIGGER THAN US et du travail que je fais avec Youthtopia, c'est qu'encore une fois, nous ne sommes pas seuls, nous sommes si nombreux. Et je pense qu'il est vraiment important de pouvoir ressentir le pouvoir d'une génération, ce que nous sommes, en première ligne” déclarait la militante. Son combat, Melati Wijsen le raconte au cinéma dans BIGGER THAN US.

