Dans leur colonie de vacances, ces enfants scientifiques aident à protéger la nature

Vous savez faire la différence entre un milan noir et un circaète ? Eux, oui ! Ils ont entre 8 et 11 ans, et leurs vacances, ces enfants les passent à observer et à faire l'inventaire de la biodiversité. Bienvenue dans cette colonie de vacances pas comme les autres.