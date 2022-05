Des balades à vélo pour ramasser des déchets

L'association Big'Up Cyclean propose des ballades à vélo à moindre coût, au cours desquelles les cyclistes ramassent les déchets qu’ils croisent dans la nature. Brut les a suivis pendant une « chasse aux déchets ».

La chasse aux déchets commence avec une balade en forêt pour se rendre sur la plage où aura lieu une chasse au trésor un peu spéciale. Proposer des balades à vélo à moindre coût aux personnes qui souhaitent aller ramasser des déchets, c'est ce que propose l'association Big'Up Cyclean basée à Mimizan, dans les Landes.

L’idée de la chasse au déchet vient de Christophe Drugeault, cofondateur de Big'Up Cyclean, et Richard, loueur de vélos et résidant dans les Landes depuis 17 ans. « On a commencé à faire des balades, souvent entre (Mimizan) et Contis. Évidemment, on était consternés par les déchets. Donc, on en ramassait quelques-uns et on a commencé un peu à s’informer » raconte Christophe Drugeault, cofondateur de Big'Up Cyclean.

Chasser les déchets, mais surtout sensibiliser

« Évidemment, on ne va pas se transformer en éboueurs de la plage parce qu'on n'a pas les moyens financiers et les moyens en termes de structure. Mais nous ce qu'on peut faire, c'est de la sensibilisation » précise Christophe Drugeault, cofondateur de Big'Up Cyclean. En fait, les déchets que l’on trouve sur les plages viennent à 80 % de la terre. « Ils viennent ici par la rivière, c'est le bassin de l'Adour, qui est le gros fleuve, donc ça s'écoule par là » explique Christophe Drugeault, cofondateur de Big'Up Cyclean. De nombreux déchets viennent aussi du bassin d’Arcachon et de l’Espagne via le golfe de Gascogne.

Le problème, c’est que de très nombreux déchets jetés par terre, même en ville, finissent sur les plages : « Ça va dans l'égout, l'égout, ça va dans le fleuve, le fleuve, ça va dans le plus grand le fleuve et ça finit à la mer ». « Donc c'est à nous de faire l'effort pour que ça n'arrive pas » ajoute Christophe Drugeault, cofondateur de Big'Up Cyclean.

« C'est ridicule tout ce qu'on trouve sur la plage. Les gens jettent n'importe quoi dans l'eau, ils ne réfléchissent pas du tout à ce qu'ils font » déplore une participante. Parmi les déchets retrouvés sur cette plage des Landes, la moitié est des ustensiles de pêche. Mais on trouve aussi parfois des chaussures, des bouchons de bouteille, des plaquettes de médicaments, des pots de yaourt… Un certain nombre de ces déchets sera ensuite upcyclés. L’association Big'Up Cyclean essaye d’en vendre le plus possible, parfois transformés en créations amusantes, pour payer leurs frais. Le reste, finira à la déchetterie ou à la poubelle.