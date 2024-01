Ils élèvent des vers de terre

"Des vers de terre, mais pour quoi faire ?" En Isère, Sandrine et son mari élèvent des lombrics et grâce à eux, elle transforme les biodéchets des villes en engrais et compost. Une façon naturelle et vertueuse de traiter les déchets. On est allé dans sa ferme lombricole pour comprendre comment ça fonctionne.