Ils sont partout, mais c'est quoi les polluants éternels ?

Les polluants éternels, on les retrouve partout : dans l'eau qu'on boit, dans nos ustensiles de cuisine, sur nos vêtements… et donc dans nos corps. Des substances utilisées par l'industrie, dont certaines sont classées cancérogènes. Ce mercredi 3 avril, à l'Assemblée nationale, une loi sera examinée pour les interdire. On a voulu comprendre ce que sont réellement les PFAS.