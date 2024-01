L214 porte plainte contre un des fournisseurs des crêpes Wahoo! En cause, les conditions de vie des vaches d'un de leurs 8 fournisseurs de lait, situé dans le Finistère. Cet élevage produit plus d’un million de litres de lait par an. “Sur les images, on voit notamment une vache qui a une corne qui est fracturée et qui saigne abondamment, dans des conditions d'insalubrité et au niveau sanitaire, dans un bâtiment comme celui-ci, c'est évidemment très problématique. On voit des vaches qui ont du mal à se déplacer simplement parce que leurs sabots ne sont pas parés, des sabots qui remontent et qui rendent la marche très compliquée. On voit aussi les génisses, qui sont les futures vaches laitières, qui sont absolument affamées et qui reçoivent simplement de la paille, qui est versée sur les excréments, tout simplement. Et puis des animaux qui dorment sur un sol qui est bétonné et qui est recouvert de purin, de lisier, en fait, finalement, c'est des conditions déplorables pour les animaux” décrit Sébastien Arsac, cofondateur de l’association L214.

“On porte plainte pour mauvais traitements et sévices graves envers les animaux”





L’insalubrité de l’élevage a déjà été relevée par les services vétérinaires : une mise en demeure par arrêté préfectoral a été publiée en mai 2022 et dix-huit mois plus tard, l’établissement n’est toujours pas aux normes. “Cette situation est absolument inacceptable pour les animaux. Donc on porte plainte auprès du tribunal de Brest pour mauvais traitements et sévices graves envers les animaux. On demande aux services vétérinaires d'intervenir très rapidement et de fermer cet élevage. Et on demande aussi à l'entreprise Whaou! de prendre ses responsabilités et d'arrêter de se fournir auprès de cet élevage, vu les négligences qui sont exercées sur les animaux” a indiqué Sébastien Arsac. Pour en savoir plus, nous avons contacté l'élevage. Voici leur réponse: “Vus les délais accordés, nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre demande. L’exploitant se réserve un droit de réponse”. Également contactée, l’entreprise Goûters Magiques, les fabricants des crêpes Waouh! ne nous à pas répondu.

