La crevette-pistolet peut tuer ses adversaires à l'aide de sa pince

La redoutable pince de la crevette-pistolet

La crevette-pistolet ne mesure que quelques centimètres, mais elle possède une arme redoutable : sa pince « pistolet », qu’elle utilise pour tuer ses adversaires.

Malgré leur petite taille, les crevettes-pistolet possèdent une arme très efficace. Leur pince « pistolet » est plus grande que l’autre et sert à chasser leurs proies : petits poissons, crabes ou crevettes… Mais aussi à se défendre contre leurs prédateurs.

Face à un adversaire, elles peuvent refermer leur pince « pistolet » en moins d'une seconde, produisant un son puissant et un jet d'eau à plus de 100 km/h. L’onde de choc est tellement puissante qu'elle peut étourdir ou tuer ses adversaires sur le coup. La détonation peut dépasser 200 décibels, et même perturber certains sonars. Si cette pince fatale est arrachée, l'autre pince grossit pour la remplacer.