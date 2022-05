Le rat-taupe nu, un des animaux les plus robustes sur Terre

Le rat-taupe nu, moche et coriace

Vous avez peut-ĂȘtre aperçu cet Ă©trange animal dans le dessin animĂ© Kim Possible
 Voici sa vraie vie, sans tabou.

Le rat-taupe-nu n'est pas seulement moche, il est aussi coriace. Il ne ressent aucune douleur, car son corps ne produit pas la substance P, responsable de la souffrance chez les mammifĂšres. MĂȘme exposĂ© Ă de l'acide, il reste imperturbable.

Il peut Ă©galement survivre 18 minutes sans oxygĂšne, alors qu’un animal de taille similaire meurt en 20 secondes. Et avec seulement 5 % d'oxygĂšne, il peut continuer ses activitĂ©s pendant cinq heures sans le moindre signe de stress.

Il ne peut avoir ni tumeur, ni cancer, car son corps empĂȘche la prolifĂ©ration cellulaire. Il peut vivre extrĂȘmement vieux, largement plus que n'importe quel rongeur : jusqu'Ă 32 ans. Son corps est en effet immunisĂ© face Ă l'oxydation due au stress et au vieillissement. Cela fait du rat-taupe nu l'un des animaux les plus robustes sur Terre.

Toutes ces capacités sont liées aux conditions de son habitat. Il vit toute sa vie sous terre, dans les zones arides d'Afrique de l'Est, dans des colonies d'environ 80 individus, à l'organisation sociale proche de celle des insectes.