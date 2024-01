Luc Jacquet filme la barrière de corail en Polynésie

"Il faut commencer par s'émerveiller, par comprendre et après les choses iront mieux." C'est par la beauté de la nature qu'il veut éveiller les consciences. Luc Jacquet avait déjà fasciné le monde avec son film "La marche de l'empereur", cette fois c'est l'univers méconnu et menacé du corail qu'il explore. Alors, comment on filme la nature sous-marine ? Direction l'île de Moorea, près de Tahiti, pour le découvrir. Avant de filmer l'univers du corail, Luc Jacquet est parti documenter l'Antarctique. Il en a fait un film "Voyage au pôle Sud", en salle le 20 décembre.