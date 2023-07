Maisons fissurées à cause de la chaleur, Lamine à une solution

Des fissures sur les murs, des maisons fragilisées… En France près de 10 millions d’habitations sont menacées, selon le ministère de l'écologie. La cause ? Des sols argileux qui se rétractent sous l'impact de la chaleur et du manque d'eau. Un phénomène qui s'accélère à cause du changement climatique. Alors, pour éviter les réparations trop coûteuses, Lamine a une solution.