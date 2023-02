Pendant ce temps-là… – Il a créé une application pour motiver les gens à ramasser les déchets

"Voir des déchets tout au long de la journée au bord des routes, c'est ce qui m'insupportait le plus." Pour motiver les gens à nettoyer la nature, Rémi a créé TrashBack, une application qui permet de gagner des cadeaux et des bons pour consommer local et bio en ramassant des déchets.