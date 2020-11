Ce lycéen a lancé une application pour géolocaliser les déchets

Une application pour le ramassage de déchets

Un lycéen français a trouvé une manière innovante de ramasser les déchets. Avec l’aide d’un proche, il a créé l’application GreenR pour géolocaliser les spots de déchets.

Ruben a lancé l’application GreenR. Ce lycéen de 16 ans l’a créée avec l’aide d’un développeur, proche de sa famille. L'application permet de géolocaliser des déchets pour inciter les utilisateurs à les ramasser. Aujourd’hui, elle compte 850 utilisateurs, dont une centaine à l’étranger.

Des gestes simples, un grand impact

« Il y a deux écoles : ceux qui disent que c’est comme ça, on peut rien y faire, et ceux qui pensent qu’on peut avoir un impact et qu’on peut faire changer les choses. J’ai envie de faire partie de cette deuxième catégorie de personnes », affirme Ruben. Ses amis, qui trouvent la cause noble, souhaitent l’accompagner dans sa démarche.

À Anse, Ruben a organisé un ramassage de déchets dans une zone signalée par un utilisateur. « Il vous suffit de prendre une photo directement ou depuis votre galerie et de mettre un titre au spot. En quelques secondes, vous pouvez déclarer les déchets que vous voyez. Et là, vous pouvez nettoyer les déchets à proximité », explique le lycéen. Dès qu’il remarque un spot près de chez lui, il s’y rend avec quelques amis. Ils prennent des gants, des sacs et entament le nettoyage.

Après le ramassage, ils trient les déchets pour qu’ils soient recyclés. Ruben en est persuadé : on a tous un rôle à jouer dans cette cause. Ce sont, pour lui, des gestes simples qui ont un impact considérable sur l’environnement. « Quand ce sont des centaines, des milliers, voire des millions de personnes qui les mettent ces gestes en place, c’est un impact formidable », conclut le lycéen.