Pourquoi le paon fait la roue ?

Est-ce que la paonne fait la roue ?





C'est l'un des spectacles les plus appréciés de la nature : la parade nuptiale du paon mâle. S’il fait la roue, c’est pour une raison bien spécifique : c'est pour attirer la femelle qu’il possède de telles plumes. Pour se faire voir de la femelle, le paon mâle peut compter sur ses couleurs. Celles-ci sont dues à une spécificité de ses plumes : elles sont garnies de microstructures physiques comme des réseaux de diffraction, des miroirs sélectifs, des fibres à cristal qui évoquent des yeux entourées de couleurs chatoyantes…

Le rat-trompette, l'un des animaux les plus mystérieux d’Europe

Ces structures perturbent la réflexion de la lumière, ce qui confère aux plumes des couleurs différentes selon l'angle à laquelle elle les frappe. Pour créer un effet encore plus hypnotique, le paon fait vibrer ses plumes en secouant son postérieur. Cela permet également de mettre en valeur ses ocelles, les yeux qui décorent ses plumes. Elles restent alors fixes sur un fond mouvant. Lors de la parade, il dresse ses longues plumes en éventail, ce qu’il donne l’impression qu’il fait la roue. La femelle paon ne possède pas les mêmes attraits physiques. Elle a une queue courte et un plumage plus neutre. Elle ne fait pas la roue. On parle de dimorphisme sexuel.

Pourquoi la langue des chats est râpeuse ?

Est-ce que le paon vole ?

Mais l'attrait est simplement esthétique : ces plumes imposantes induisent un handicap pour les déplacements et le vol. Pour le paon, parader avec un tel handicap pourrait indiquer une capacité à le surmonter, et donc un bon patrimoine génétique. Un paon possède entre 100 et 150 plumes dédiées à la roue, qui peuvent mesurer jusqu'à 1,5 m de longueur.

Qu’est-ce qu’un ornithorynque ?

Est-ce que le paon est agressif ?

Lorsqu’il tente de séduire une partenaire, le mâle peut émettre des sons, voire des cris si aucune partenaire potentielle n’est présente sur le territoire où il se trouve. S’il est un animal méfiant et grand, dans le milieu naturel, le paon a ses prédateurs. C’est notamment le cas des femelles et des jeunes, plus vulnérables à une agression extérieure. Dans certains pays, comme l’Inde, le tigre et la panthère peuvent s’en prendre aux paons. L'extrémité de ses plumes prennent la forme d’yeux, qui sont censés repousser les ennemis éventuels.

Ils parcourent 100 mètre sans toucher le sol, découverte des colugos

Où vivent les paons dans le monde ?

S’il vit en captivité, le paon vit aussi à l’état sauvage, notamment en Asie (Inde, Népal, Bangladesh, Bouton, Sri Lanka…), en Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande) et aux Bahamas. D’un point de vue du territoire, le paon quitte au lever du jour l’arbre sur lequel il a passé la nuit avec ses congénères pour la terre ferme à la recherche de nourriture. Graines, fruits, petits animaux comme des insectes, des larves, des vers, voire même des serpents dans certaines régions de l’Inde… Il a une alimentation omnivore. Lorsque le crépuscule arrive, les paons repartent en hauteur sur les arbres, à l’abri de tout danger, pour y passer la nuit en toute tranquillité.

Japon : les collines rougeoyantes de Kochia

Le paon appartient à la famille des phasianinés : il s’agit d’un oiseau galliforme, de la même manière que le faisan. Il existe différents types de paons : le paon bleu ou Pavo Cristatus, qui est l’espèce la plus répandue, le paon du Congo et le paon spicifère ou Pavo Muticus. Sa durée de vie est d’en moyenne 15 ans.

En Nouvelle-Calédonie, le WWF se mobilise pour sauver le dugong