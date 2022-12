Pourra-t-on bientôt se faire enterrer avec son animal?

La loi ne concernerait pour le moment que les chats et chiens

Se faire inhumer avec son animal de compagnie? Aujourd’hui, ce n’est pas possible en France, mais certains veulent que ça change. Aujourd’hui, lorsqu’un chat meurt, par exemple, on peut: l’incinérer, l’enterrer dans un cimetière réservé aux animaux ou, sous certaines conditions, l’enterrer dans son jardin. Mais, on ne peut pas inhumer son corps ou déposer ses cendres à côté de son propriétaire, car la loi française réserve les cimetières communaux aux humains. Une récente proposition de loi Les Républicains veut changer ça. Un jour de congé payé après la mort d'un animal de compagnie

Elle propose tout simplement d’autoriser le dépôt d’un contenant renfermant les cendres ou la dépouille d’un animal de compagnie dans le caveau funéraire de son propriétaire, à côté des urnes ou des cercueils humains. Si l’animal meurt en premier, son propriétaire peut le déposer dans son caveau, et si le propriétaire meurt en premier, son animal peut être ajouté au caveau lorsqu’il meurt à son tour. En plus des chats et des chiens, cela pourra-t-il aussi concerner des oiseaux, hamsters, lapins ou d’autres animaux ? Cela serait précisé par décret. 6 conseils pour que votre animal ne s’ennuie pas en votre absence

Plus tôt en 2022, une autre proposition de loi transpartisane proposait une option différente: permettre de déposer l’urne contenant les cendres animal de compagnie directement dans son cercueil, comme on peut déjà le faire avec certains objets. Cette deuxième option suppose que l’animal meure avant son propriétaire et qu’il soit incinéré. Des personnes qui reposent aux côtés de leurs animaux de compagnie, ça existe déjà en Allemagne, en Suisse ou encore au Royaume-Uni. Débordé par les abandons d'animaux, ce refuge est en danger