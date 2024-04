Renards, sangliers, ratons laveurs… Les safaris urbains de Thomas Jean

"Tu as certains endroits en ville qui sont plus intéressant en terme de biodiversité que certains champs en campagne." Renards, sangliers, ratons laveurs ou même ours bruns… si on ouvre l'œil, on peut les apercevoir en ville. On a suivi le photographe et amoureux des animaux Thomas Jean de la Minute Sauvage, pour un "safari urbain" au cœur de Bruxelles.