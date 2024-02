Ces trois lions évacués d'Ukraine sont arrivés en France après 88 heures de trajet. Ils ont été accueillis ce vendredi au parc animalier de l'Auxois, en Bourgogne- Franche-Comté. “C'était un long voyage, les lions étaient très stressés, surtout au début, quand on a dû les changer de cage, mais maintenant, ils vont plutôt bien. Là, on va ouvrir les cages, une fois déchargées, et voir comment ils vont” a commenté Natalia Gozak, responsable IFAW du sauvetage d'animaux en Ukraine. “Ces trois lions proviennent de l'est de l'Ukraine et de Kyiv et étaient gardés par Wild Animal Rescue qui s'en est occupé pendant un certain temps. Mais sous les bombardements et l'afflux d'autres grands félins, nous avons dû les évacuer ailleurs” ajoute Charlotte Von Croy, chargée des secours d’urgence pour IFAW (Fonds international pour la protection des animaux).

“Ils ont 2 ans, 2 ans et demi environ, pour eux, c'est la fin d'un petit calvaire... Déjà gardés chez des propriétaires privés, ensuite, dans un pays en guerre, donc le seul moyen d'assurer leur sécurité et leur bien-être, c’était de leur faire quitter le pays” déclare Geoffrey Delahaye, responsable animalier du parc de l'Auxois. Deux lionnes et un lion ont été sauvés d’Ukraine, un pays en guerre avec la Russie de Vladimir Poutine depuis février 2022. Luladja et Queen sont toutes les deux nées en 2021. Atlas est le seul mâle du groupe de félins évacués.

“Luladja et Queen ont été sauvées à deux. Elles viennent de l'est de l'Ukraine. Atlas, qui est dans l'enclos plus à gauche, est notre mâle. Il a été récupéré à Kiev. Il était gardé par une femme, un particulier, qui disait ne plus pouvoir s'en occuper car il devenait trop agressif envers l'autre lionne. On suppose que c'est probablement dû aux bombardements ou à son son enclos beaucoup trop petit. Quand il a été récupéré par Wild Animal Rescue, il avait des blessures et il était en surpoids. Il pesait 294 kilos, donc presque 100 kilos de trop. Désormais, ici, au parc de l'Auxois, ils vont avoir une vie beaucoup plus paisible. Après un certain temps d'adaptation, ils vont être mis en contact les uns avec les autres et couler des jours heureux ici” affirme Charlotte Von Croy, chargée des secours d’urgence pour IFAW.

Après quelques jours d'acclimatation dans leur enclos d’intérieur et après s’être acclimatés les uns aux autres, les trois félins vont rejoindre des enclos extérieurs du parc animalier de l’Auxois. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'association internationale IFAW a secouru 13 grands félins. Selon eux, il en resterait encore une dizaine dans le pays, principalement détenus par des particuliers.