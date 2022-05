Un bébé orang-outan orphelin sauvé par Four Paws

Le sauvetage d’un bébé orang-outan par l’ONG Four Paws

Il a été retrouvé dans la sacoche d’un particulier, qui s’apprêtait à l’abandonner en forêt.

À seulement 2 ans, l’orang-outan Damai a été sauvé d’une mort certaine grâce à l’aide d’un habitant et de l’ONG spécialisée dans l’aide aux animaux Four Paws.

### Il restera au refuge jusqu’à ses 6 ans et pourra retrouver la forêt de Bornéo quand il sera indépendant

Début mai 2020, le propriétaire d’une station-service de la ville de Bengalon, en Indonésie, a aperçu d’étranges mouvements provenant d’un sac accroché à une moto. Dans ce sac se trouvait un bébé orang-outan qu’un homme s’apprêtait à abandonner dans la forêt. Après avoir réussi à convaincre l’homme de lui confier l’animal, le propriétaire l’a apporté à la police locale.

L’ONG Four Paws est alors venue secourir l’orang-outan. Il a été nommé Damai, « paix » en indonésien. À la Forest School de Four Paws, un refuge pour les orangs-outans, Damai a pu recevoir des soins et de la nourriture.

Il se remet peu à peu et doit encore passer des tests médicaux avant de sortir de quarantaine. Il restera au refuge jusqu’à ses 6 ans, où il sera élevé avec les autres orangs-outans orphelins et apprendra les compétences nécessaires à la vie sauvage. Lorsqu’il sera devenu indépendant, il pourra retrouver son milieu naturel, la forêt de Bornéo.