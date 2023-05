Comment savoir si on est un furry ?

Depuis cinq ans, Valentin, alias Liguarm, fait partie de la communauté des furries. “J’ai toujours été attiré par ce genre de personnages, mais je ne savais pas ce que c’était. Un beau jour, je me suis renseigné. J’étais au bar avec un de mes potes, et il m’a dit : “Ah, au fait, j’ai trouvé ça sur Internet. Ça s’appelle le furry et tu peux en faire plein de choses. Tu peux les dessiner et en faire des costumes qui s’appellent des fursuits.” J’ai tout de suite adhéré au concept.”

Asbel s'habille en Decora Kei, un style alternatif japonais

Quelle est la différence entre Furry et Cosplay ?

Un furry est un personnage animalier imaginaire anthropomorphique, dont le nom s'inspire du mot anglais "fur" qui désigne la fourrure des animaux. La gestuelle, le caractère ou les émotions sont humains. “C’est un personnage qui pourrait nous correspondre. Ça nous permet de nous évader du monde réel”, explique Valentin. Son costume a été conçu par un professionnel, un fursuit maker. Liguarm est un personnage que le jeune homme a lui-même imaginé en s’inspirant de différents univers et qu’il ne porte qu’à certaines occasions.

Un tournoi de e-sport est réservé aux personnes âgées

C’est aussi le cas pour les autres fans de la communauté : l’idée est de composer et créer son propre personnage, appelé “Fursona”. Il peut ressembler à son créateur ou au contraire, en être l’extrême opposé. A la différence du cosplay, il s’agit ici d’incarner un personnage qui n’est pas rattaché à une licence. Cette grosse peluche que revêtent les membres de la communauté leur permet de se libérer et de s’exprimer artistiquement. Cependant, le “Fursona” n’est pas obligatoire. Certain furry n’en possèdent pas et s’expriment autrement. En effet, si l’univers est surtout connu pour ses costumes spectaculaires, les fans produisent des dessins, de la musique, des vidéos, etc.

Où se déroulent les rassemblements furries ?

“Ma fursuit, je la porte généralement pour faire mes vidéos TikTok ou des shootings. Je peux aussi porter ma fursuit lors des conventions japanim ou des conventions furry, comme la Funtastic. Ça permet de se libérer et de profiter pendant quelques heures. Après, tu te sens plus reposé”, affirme Valentin.

Star Wars : Anthony Daniels, l'acteur dans le costume de C-3PO

La communauté des furries est apparue dans les années 1980 aux États-Unis lors de conventions de Comics et est arrivée quelques années plus tard en Europe puis s’est démocratisée avec l’arrivée d’internet. Certains rassemblements mondiaux existent aujourd’hui : une grande convention a lieu à Chicago, c’est la MidwestFurFest (MFF). Egalement, on compte l’Eurofurence à Berlin. En France, c’est souvent par le biais de la Japan Expo, Japanimation ou d’autres festivals que la communauté se retrouve. Il existe aussi des conventions en France comme la Furry Black Light (FBL) et la Fauntastic.

Aujourd’hui, certains fursuiters comme Valentin utilisent les réseaux sociaux comme une vitrine pour partager leur passion. La communauté ainsi formée se qualifie de “Furry Fandom”, “Fandom” signifiant un groupe formé par l'ensemble des fans.. Mais cela est encore loin d’être accepté par tout le monde. “Quand tu dis à quelqu’un que t’es un furry, que t’aimes l’anthropomorphisme, il se dit que tu es un peu bizarre. Alors que pas du tout ! Je parle pour moi, je ne suis pas du tout une personne bizarre. Juste, j’aime l’anthropomorphisme, et je ne vois pas pourquoi je devrais être calé dans une case juste parce que j’aime ça.”

Qui sont les hikikomori, ces Japonais qui vivent reclus ?

Qu’est-ce que l’anthropomorphisme ?

L’art furry est rattaché à l’anthropomorphisme, qui est définie comme l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie des hommes et des femmes à d'autres entités. Cela peut-être un dieu, un animal, un objet, ou même une idée. Dans le monde des costumes d'animaux, les membres, qui sont également des artistes, créent leur costumes fursona en s'inspirant de l'art anthropomorphique. Par ces créations fursonas, ils peuvent aussi délivrer les messages qu'ils souhaitent.

Il fabrique une réplique du costume d'Iron Man avec des déchets